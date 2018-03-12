HSBC MSCI KOREA UCITS ETF
HKORZ:IX
Chi-X Europe
53.720
USD
0.000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
53.720
安値 - 高値 レンジ（日）
53.720 - 53.720
出来高
0
前日終値
53.720
52週レンジ
53.720 - 53.720
始値
53.720
安値 - 高値 レンジ（日）
53.720 - 53.720
出来高
0
前日終値
53.720
52週レンジ
53.720 - 53.720
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
11.794
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.37 千
|3.02 百万
|25.85
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|8.18 千
|600.58 千
|5.14
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|246.00
|457.21 千
|3.91
|
068270:KS
ｾﾙﾄﾘｵﾝ
|1.14 千
|373.85 千
|3.20
|
005490:KS
ﾎﾟｽｺ
|1.04 千
|367.46 千
|3.14
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|5.57 千
|332.89 千
|2.85
|
005380:KS
現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
|2.16 千
|325.23 千
|2.78
|
035420:KS
Naver[ﾈｲﾊﾞｰ]
|393.00
|294.96 千
|2.52
|
055550:KS
新韓金融グループ
|5.99 千
|262.39 千
|2.24
|
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
|645.00
|239.64 千
|2.05
企業概要
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fundaims to replicate the performance of the MSCI Korea Index while minimizing as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the index.
住所HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-635-6000
Webサイトwww.etf.hsbc.com