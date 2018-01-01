ｺﾝｾﾝﾄﾗﾄﾞﾗ･ﾌｨﾌﾞﾗ･ﾀﾞﾆｮｽ
GRFFF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
1.415
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
コンセントラドラ・フィブラ・ダニョス（Concentradora Fibra Danhos S.A. de C.V. ）は不動産投資信託。ショッピングセンターとオフィスを中心に、不動産物件の買収、所 有、開発、運営に注力する。
住所Monte Pelvoux 220 3rd Floor,
Lomas de Chapultepec,
Delegacion Miguel Hidalgo-C.P., 11000
Mexico
電話番号-
Webサイトwww.fibradanhos.com.mx