ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ不動産ﾌｧﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟ
GREENZ:EB
BATS Europe
128.900
CHF
1.800
1.42%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
128.500
安値 - 高値 レンジ（日）
128.500 - 128.900
前日終値
130.700
52週レンジ
123.405 - 128.900
始値
128.500
安値 - 高値 レンジ（日）
128.500 - 128.900
出来高
144
前日終値
130.700
52週レンジ
123.405 - 128.900
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CHF) ( 02/28/2018)
2.056
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
URS FREY
直近配当額 ( 03/12/2018)
3.6
直近配当利回り（税込）
2.79%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
クレディ･スイス不動産ファンド･グリーン・プロパティ（Credit Suisse Real Estate Fund Green Property）は、平均を上回る開発潜在性を伴うスイスの堅調な経済地域にあ る、高品質な新築物件を主な投資対象とする。新規建設プロジェクトの選択には、エネルギー効率化・資源などの持続性、材料、用途の柔軟性、既存公共・民間インフラに重点を置く。
住所Credit Suisse AG
Kalanderplatz 1
8070 Zurich
Switzerland
Tel: +41 44 333 40 50
電話番号-
Webサイトwww.credit-suisse.com