GCIﾘﾊﾞﾃｨ
GNCMA:US
上場廃止
36.28
USD
更新日時 2018/03/09
出来高
12,704,333
52週レンジ
18.22 - 44.11
出来高
12,704,333
52週レンジ
18.22 - 44.11
年初来リターン
-7.02%
株価収益率(PER) (TTM)
43.04
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.84
時価総額 (十億 USD)
4.685
発行済株式数 (百万)
32.848
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.19
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Telecom
産業サブグループ
Telecom Carriers
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企業概要
GCIリバティ（GCI Liberty, Inc.）は電気通信サービス会社。ブロードバンド、テレビ、関税情報、請求書決済、接続・設置、およびその他関連サービスを提供する。米国で事業を展開。
住所2550 Denali Street
Suite 1000
Anchorage, AK 99503
United States
電話番号1-907-929-9712
Webサイトwww.gci.com