GMOｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｶﾝﾄﾘｰ･ﾃﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ

GMCDX:US
NASDAQ GM
27.44
USD
0.04
0.15%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.44 - 30.60
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-5.48%
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前日終値
27.48
52週レンジ
27.44 - 30.60
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
27.44
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.959
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.4282
直近配当利回り（税込）
10.41%
ファンドマネージャ
THOMAS F COOPER "TOM" / TINA VANDERSTEEL
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828UR:GOV
181.85 千 181.60 百万 4.41
EI876431:COR
144.48 千 154.09 百万 3.75
ED892636:COR
163.48 千 135.88 百万 3.30
912796LC:GOV
125.19 千 125.19 百万 3.04
EI530215:COR
83.30 千 82.26 百万 2.00
GUSTX:US
GMO US Treasury Fund
3.25 百万 81.21 百万 1.97
912828XF:GOV
77.00 千 76.86 百万 1.87
912828SA:GOV
70.03 千 75.85 百万 1.84
EK124587:COR
70.49 千 74.40 百万 1.81
JK668181:COR
49.40 千 72.48 百万 1.76
企業概要
GMO新興国デット・ファンド（GMO Emerging Country Debt Fund） は投資信託。ベンチマーク指数であるJ.P.モルガンEMBIグローバル・インデックスのパフォーマンスを上回るトータルリターンを目指す。通常は米ドル、ユーロ、日本円、スイスフラン、または英国ポンド建てで発行される、新興国市場のソブリン債および準政府機関債に投資する。
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com