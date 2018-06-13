GMOｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｶﾝﾄﾘｰ･ﾃﾞｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
GMCDX:US
NASDAQ GM
27.44
USD
0.04
0.15%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.44 - 30.60
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-5.48%
前日終値
27.48
52週レンジ
27.44 - 30.60
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
27.44
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.959
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.4282
直近配当利回り（税込）
10.41%
ファンドマネージャ
THOMAS F COOPER "TOM" / TINA VANDERSTEEL
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828UR:GOV
|181.85 千
|181.60 百万
|4.41
|
EI876431:COR
|144.48 千
|154.09 百万
|3.75
|
ED892636:COR
|163.48 千
|135.88 百万
|3.30
|
912796LC:GOV
|125.19 千
|125.19 百万
|3.04
|
EI530215:COR
|83.30 千
|82.26 百万
|2.00
|
GUSTX:US
GMO US Treasury Fund
|3.25 百万
|81.21 百万
|1.97
|
912828XF:GOV
|77.00 千
|76.86 百万
|1.87
|
912828SA:GOV
|70.03 千
|75.85 百万
|1.84
|
EK124587:COR
|70.49 千
|74.40 百万
|1.81
|
JK668181:COR
|49.40 千
|72.48 百万
|1.76
企業概要
GMO新興国デット・ファンド（GMO Emerging Country Debt Fund） は投資信託。ベンチマーク指数であるJ.P.モルガンEMBIグローバル・インデックスのパフォーマンスを上回るトータルリターンを目指す。通常は米ドル、ユーロ、日本円、スイスフラン、または英国ポンド建てで発行される、新興国市場のソブリン債および準政府機関債に投資する。
住所Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号1-617-346-7646
Webサイトwww.gmo.com