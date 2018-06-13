Glacier Lake Resources Inc
GLIIF:US
OTC US
0.04
USD
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更新日時 2018/06/13
出来高
210,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.04 - 0.06
出来高
210,000
前日終値
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52週レンジ
0.04 - 0.06
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
2.241
発行済株式数 (百万)
51.524
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
Glacier Lake Resources Inc. operates as a mining company. The Company mines and produces base metals.
住所-
電話番号-
Webサイト
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