Gestielle Obiettivo Stabilit

GESOBSB:IM
5.00
EUR
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更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.00
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前日終値
5.00
52週レンジ
5.00 - 5.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
87.260
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLO' BOCCHIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK849938:COR
23.00 千 23.05 百万 15.48
EJ873702:COR
10.00 千 11.21 百万 7.53
AP011333:COR
10.00 千 10.00 百万 6.72
AM695350:COR
9.00 千 9.00 百万 6.05
ED025555:COR
5.00 千 5.23 百万 3.51
QJ398197:COR
5.00 千 5.08 百万 3.41
AP508759:COR
5.00 千 5.02 百万 3.37
QZ744140:COR
4.45 千 4.50 百万 3.02
EJ827823:COR
4.20 千 4.42 百万 2.97
QZ853646:COR
4.00 千 4.02 百万 2.70
企業概要
Gestielle Obiettivo Stabilità is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide an absolute return over a three-year period. The Fund invests in short-term or liquidity bonds.
住所
Aletti Gestielle SGR SpA
Via Tortona n. 35
20144 Milano
Italy
電話番号
+39 0249967.1
Webサイト
www.gestielle.it