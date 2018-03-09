Gestielle Obiettivo Stabilit
GESOBSB:IM
5.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.00
前日終値
5.00
52週レンジ
5.00 - 5.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
87.260
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLO' BOCCHIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK849938:COR
|23.00 千
|23.05 百万
|15.48
|
EJ873702:COR
|10.00 千
|11.21 百万
|7.53
|
AP011333:COR
|10.00 千
|10.00 百万
|6.72
|
AM695350:COR
|9.00 千
|9.00 百万
|6.05
|
ED025555:COR
|5.00 千
|5.23 百万
|3.51
|
QJ398197:COR
|5.00 千
|5.08 百万
|3.41
|
AP508759:COR
|5.00 千
|5.02 百万
|3.37
|
QZ744140:COR
|4.45 千
|4.50 百万
|3.02
|
EJ827823:COR
|4.20 千
|4.42 百万
|2.97
|
QZ853646:COR
|4.00 千
|4.02 百万
|2.70
企業概要
Gestielle Obiettivo Stabilità is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide an absolute return over a three-year period. The Fund invests in short-term or liquidity bonds.
住所Aletti Gestielle SGR SpA
Via Tortona n. 35
20144 Milano
Italy
電話番号+39 0249967.1
Webサイトwww.gestielle.it