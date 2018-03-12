SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社

GCVBZ:EB
BATS Europe
34.510
CHF
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
34.510
安値 - 高値 レンジ（日）
34.510 - 34.510
出来高
0
前日終値
34.510
52週レンジ
34.510 - 34.510
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始値
34.510
安値 - 高値 レンジ（日）
34.510 - 34.510
出来高
0
前日終値
34.510
52週レンジ
34.510 - 34.510
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
806.647
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONATHAN CAMISSAR / RICHARD DARBYDOWMAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK927986:COR
12.90 千 15.69 百万 1.95
EK738919:COR
7.62 千 14.54 百万 1.80
QZ123790:COR
13.13 千 12.87 百万 1.60
EI665693:COR
1.68 千 11.32 百万 1.40
EK818925:COR
8.70 千 10.60 百万 1.31
AP489622:COR
4.93 千 9.52 百万 1.18
EJ949206:COR
6.37 千 9.22 百万 1.14
EK239420:COR
6.35 千 8.62 百万 1.07
EJ926700:COR
4.49 千 8.48 百万 1.05
EJ589770:COR
4.55 千 8.43 百万 1.05
企業概要
SPDRトムソン・ロイター・グローバル転換社債UCITS ETF（SPDR Thomson Reuters Globa l Convertible Bond UCITS ETF）は、オープンエンド型でUCITS IV適格の現物担保付ETF＝i上場投資信託）。アイルランド籍グローバル転換社債市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888
Webサイト
www.spdrseurope.com