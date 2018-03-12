SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社
GCVBZ:EB
BATS Europe
34.510
CHF
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
34.510
安値 - 高値 レンジ（日）
34.510 - 34.510
出来高
0
前日終値
34.510
52週レンジ
34.510 - 34.510
始値
34.510
安値 - 高値 レンジ（日）
34.510 - 34.510
出来高
0
前日終値
34.510
52週レンジ
34.510 - 34.510
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
806.647
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONATHAN CAMISSAR / RICHARD DARBYDOWMAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK927986:COR
|12.90 千
|15.69 百万
|1.95
|
EK738919:COR
|7.62 千
|14.54 百万
|1.80
|
QZ123790:COR
|13.13 千
|12.87 百万
|1.60
|
EI665693:COR
|1.68 千
|11.32 百万
|1.40
|
EK818925:COR
|8.70 千
|10.60 百万
|1.31
|
AP489622:COR
|4.93 千
|9.52 百万
|1.18
|
EJ949206:COR
|6.37 千
|9.22 百万
|1.14
|
EK239420:COR
|6.35 千
|8.62 百万
|1.07
|
EJ926700:COR
|4.49 千
|8.48 百万
|1.05
|
EJ589770:COR
|4.55 千
|8.43 百万
|1.05
企業概要
SPDRトムソン・ロイター・グローバル転換社債UCITS ETF（SPDR Thomson Reuters Globa l Convertible Bond UCITS ETF）は、オープンエンド型でUCITS IV適格の現物担保付ETF＝i上場投資信託）。アイルランド籍グローバル転換社債市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
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78 Sir John Rogerson's Quay
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電話番号+44-20-3395-6888
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