ｶｰﾚﾝｼｰｼｪｱｰｽﾞ･ｽｲｽﾌﾗﾝ･ﾄﾗｽﾄ
FXF*:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
1,804.40
52週レンジ
1,804.40 - 1,804.40
出来高
0
前日終値
1,804.40
52週レンジ
1,804.40 - 1,804.40
1年トータルリターン
-12.41%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
153.776
設定日
12/14/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM
直近配当額 ( 09/30/2013)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
3.84%
5年トータルリターン
5.86%
企業概要
カーレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラスト （CurrencyShares Swiss Franc Trust）は、米国籍のETF（上場投資信託）。スイスフランの値動き（米ドル建て）に連動する投資成果を目指す。
住所Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号1-888-949-3837
Webサイトwww.guggenheimpartners.com