FII VGS
FIIVGS:BZ
2,849.80
BRL
0.95
0.03%
更新日時 2018/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,841.36 - 4,068.61
1年トータルリターン
-29.85%
年初来リターン
-29.62%
前日終値
2,848.85
52週レンジ
2,841.36 - 4,068.61
1年トータルリターン
-29.80%
年初来リターン
-29.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
2,849.796
資産総額 (百万 BRL) ( 06/11/2018)
79.482
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
FII VGS is a Real Estate Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation.
住所LLA DTVM SA/Brazil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 5 A
01451-930 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3095-7070
Webサイトwww.lla.com.br