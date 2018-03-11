Fondo de Inversion Falcom Gl
FALCGLIN:CI
1.2359
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0603 - 1.2780
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
2.56%
前日終値
1.2359
52週レンジ
1.0603 - 1.2780
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 03/11/2018)
1.2359
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VOO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF
|60.35 千
|11.99 百万
|29.44
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|23.98 千
|5.19 百万
|12.74
|
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
|115.68 千
|4.33 百万
|10.64
|
BSV:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期債ETF
|36.84 千
|2.98 百万
|7.31
|
HYG:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建てﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
|30.38 千
|2.65 百万
|6.51
|
HEWJ:US
iシェアーズ米ドルヘッジMSCI
|70.60 千
|1.75 百万
|4.29
|
EZU:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF
|50.55 千
|1.74 百万
|4.28
|
EPP:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除く日本)
|39.80 千
|1.68 百万
|4.13
|
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
|25.07 千
|1.26 百万
|3.09
|
RGHYBID:LX
ﾛﾍﾞｺｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾞﾛｰｽﾌｧﾝｽﾞ-ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
|4.98 千
|1.25 百万
|3.06
企業概要
Fondo de Inversion Falcom Global Strategy Fund is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in securities in emerging markets.
住所Falcom Capital
Cerro El Plomo 5680 Piso 6
Las Condes Santiago
Chile
電話番号+562 2275 7900
Webサイトwww.falcom.cl/