Fondo de Inversion Falcom Gl

FALCGLIN:CI
1.2359
USD
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0.00%
更新日時 2018/03/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0603 - 1.2780
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
1.2359
52週レンジ
1.0603 - 1.2780
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 03/11/2018)
1.2359
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VOO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF
60.35 千 11.99 百万 29.44
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
23.98 千 5.19 百万 12.74
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
115.68 千 4.33 百万 10.64
BSV:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期債ETF
36.84 千 2.98 百万 7.31
HYG:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建てﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
30.38 千 2.65 百万 6.51
HEWJ:US
iシェアーズ米ドルヘッジMSCI
70.60 千 1.75 百万 4.29
EZU:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF
50.55 千 1.74 百万 4.28
EPP:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除く日本)
39.80 千 1.68 百万 4.13
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
25.07 千 1.26 百万 3.09
RGHYBID:LX
ﾛﾍﾞｺｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾞﾛｰｽﾌｧﾝｽﾞ-ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
4.98 千 1.25 百万 3.06
企業概要
Fondo de Inversion Falcom Global Strategy Fund is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in securities in emerging markets.
住所
Falcom Capital
Cerro El Plomo 5680 Piso 6
Las Condes Santiago
Chile
電話番号
+562 2275 7900
Webサイト
www.falcom.cl/