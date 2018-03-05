企業概要

iシェアーズ ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品 UCITS ETF DEは、ドイツ籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品指 数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。