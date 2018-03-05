iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽﾖｰﾛｯﾊﾟ600 自動

EXV5D:S2
UBS MTF
56.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
出来高
99
前日終値
56.41
52週レンジ
56.41 - 57.20
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出来高
99
前日終値
56.41
52週レンジ
56.41 - 57.20
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
175.922
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.013941
直近配当利回り（税込）
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
610.97 千 41.50 百万 23.67
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
112.23 千 17.61 百万 10.04
BMW:GR
BMW
197.06 千 16.78 百万 9.57
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
66.21 千 14.63 百万 8.34
ML:FP
ﾐｼｭﾗﾝ
110.52 千 13.80 百万 7.87
RNO:FP
ルノー
126.88 千 12.05 百万 6.87
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
668.61 千 11.48 百万 6.55
FR:FP
ヴァレオ
146.91 千 8.07 百万 4.60
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
77.01 千 7.79 百万 4.45
UG:FP
ｸﾞﾙｰﾌﾟPSA
344.18 千 6.63 百万 3.78
企業概要
iシェアーズ ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品 UCITS ETF DEは、ドイツ籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品指 数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com