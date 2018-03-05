iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽﾖｰﾛｯﾊﾟ600 自動
EXV5D:S2
UBS MTF
56.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
出来高
99
前日終値
56.41
52週レンジ
56.41 - 57.20
出来高
99
前日終値
56.41
52週レンジ
56.41 - 57.20
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
175.922
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.013941
直近配当利回り（税込）
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
|610.97 千
|41.50 百万
|23.67
|
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
|112.23 千
|17.61 百万
|10.04
|
BMW:GR
BMW
|197.06 千
|16.78 百万
|9.57
|
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
|66.21 千
|14.63 百万
|8.34
|
ML:FP
ﾐｼｭﾗﾝ
|110.52 千
|13.80 百万
|7.87
|
RNO:FP
ルノー
|126.88 千
|12.05 百万
|6.87
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|668.61 千
|11.48 百万
|6.55
|
FR:FP
ヴァレオ
|146.91 千
|8.07 百万
|4.60
|
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
|77.01 千
|7.79 百万
|4.45
|
UG:FP
ｸﾞﾙｰﾌﾟPSA
|344.18 千
|6.63 百万
|3.78
企業概要
iシェアーズ ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品 UCITS ETF DEは、ドイツ籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。ストックス・ヨーロッパ600自動車･部品指 数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号49-89-427-29-5858
Webサイトwww.iShares.com