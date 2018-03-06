iｼｪｱｰｽﾞ MDAX DE
EXS3D:S2
UBS MTF
220.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/06
出来高
2
前日終値
220.15
52週レンジ
220.15 - 231.15
出来高
2
前日終値
220.15
52週レンジ
220.15 - 231.15
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
2.329
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.753969
直近配当利回り（税込）
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|2.75 百万
|263.93 百万
|11.36
|
1COV:GR
ｺﾍﾞｽﾄﾛ
|1.58 百万
|138.74 百万
|5.97
|
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
|3.76 百万
|131.72 百万
|5.67
|
SY1:GR
シムライズ
|1.39 百万
|92.18 百万
|3.97
|
BNR:GR
ﾌﾞﾚﾝﾀｸﾞ
|1.65 百万
|86.38 百万
|3.72
|
MTX:GR
MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ
|584.93 千
|81.89 百万
|3.53
|
HNR1:GR
ハノーバー再保険
|681.83 千
|78.00 百万
|3.36
|
ZAL:GR
ｻﾞﾗﾝﾄﾞSE
|1.63 百万
|76.66 百万
|3.30
|
G1A:GR
ＧＥＡグループ
|1.88 百万
|73.16 百万
|3.15
|
OSR:GR
ｵｽﾗﾑ･ﾘﾋﾄ
|1.11 百万
|72.61 百万
|3.13
企業概要
iシェアーズ MDAX DE（iShares MDAX UCITS ETF（DE））は、ドイツ籍のオープンエンド 型ETF（上場投信信託）。UCITS適格。MDAX指数に連動する投資成果を目的とする。ファンドは、収益をファンドに再投資する。
住所BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号49-89-427-29-5858
Webサイトwww.iShares.com