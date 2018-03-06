iｼｪｱｰｽﾞ MDAX DE

EXS3D:S2
UBS MTF
220.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/06
出来高
2
前日終値
220.15
52週レンジ
220.15 - 231.15
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出来高
2
前日終値
220.15
52週レンジ
220.15 - 231.15
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
2.329
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.753969
直近配当利回り（税込）
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
2.75 百万 263.93 百万 11.36
1COV:GR
ｺﾍﾞｽﾄﾛ
1.58 百万 138.74 百万 5.97
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
3.76 百万 131.72 百万 5.67
SY1:GR
シムライズ
1.39 百万 92.18 百万 3.97
BNR:GR
ﾌﾞﾚﾝﾀｸﾞ
1.65 百万 86.38 百万 3.72
MTX:GR
MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ
584.93 千 81.89 百万 3.53
HNR1:GR
ハノーバー再保険
681.83 千 78.00 百万 3.36
ZAL:GR
ｻﾞﾗﾝﾄﾞSE
1.63 百万 76.66 百万 3.30
G1A:GR
ＧＥＡグループ
1.88 百万 73.16 百万 3.15
OSR:GR
ｵｽﾗﾑ･ﾘﾋﾄ
1.11 百万 72.61 百万 3.13
企業概要
iシェアーズ MDAX DE（iShares MDAX UCITS ETF（DE））は、ドイツ籍のオープンエンド 型ETF（上場投信信託）。UCITS適格。MDAX指数に連動する投資成果を目的とする。ファンドは、収益をファンドに再投資する。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com