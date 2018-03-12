iｼｪｱｰｽﾞMSCIｵﾗﾝﾀﾞETF
EWNCL:CI
Sant. Comerc
19,062.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 5:30 JST 2018/03/13
始値
19,062.00
安値 - 高値 レンジ（日）
19,062.00 - 19,062.00
出来高
0
前日終値
19,062.00
52週レンジ
19,062.00 - 19,062.00
始値
19,062.00
安値 - 高値 レンジ（日）
19,062.00 - 19,062.00
出来高
0
前日終値
19,062.00
52週レンジ
19,062.00 - 19,062.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
214.959
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.180025
直近配当利回り（税込）
1.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|563.80 千
|31.07 百万
|14.45
|
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|130.12 千
|27.12 百万
|12.62
|
INGA:NA
ＩＮＧグループ
|1.33 百万
|23.40 百万
|10.88
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|112.96 千
|13.97 百万
|6.50
|
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|243.03 千
|9.54 百万
|4.44
|
AD:NA
ｱﾎﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ
|417.75 千
|9.37 百万
|4.36
|
AKZA:NA
ｱｸｿﾞﾉｰﾍﾞﾙ
|92.05 千
|9.14 百万
|4.25
|
HEIA:NA
ハイネケン
|71.89 千
|7.75 百万
|3.61
|
REN:NA
RELX[ﾚﾚｯｸｽ]
|355.35 千
|7.42 百万
|3.45
|
DSM:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM
|67.75 千
|6.78 百万
|3.16
企業概要
iシェアーズMSCIオランダETF（iShares MSCI Netherlands ETF）は米国籍のETF（上場投 資信託）。MSCIオランダIMI 25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は オランダ市場上場銘柄のパフォーマンスを示す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com