iｼｪｱｰｽﾞMSCIｵﾗﾝﾀﾞETF

EWNCL:CI
Sant. Comerc
19,062.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 5:30 JST 2018/03/13
始値
19,062.00
安値 - 高値 レンジ（日）
19,062.00 - 19,062.00
出来高
0
前日終値
19,062.00
52週レンジ
19,062.00 - 19,062.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19,062.00
安値 - 高値 レンジ（日）
19,062.00 - 19,062.00
出来高
0
前日終値
19,062.00
52週レンジ
19,062.00 - 19,062.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
214.959
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.180025
直近配当利回り（税込）
1.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
563.80 千 31.07 百万 14.45
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
130.12 千 27.12 百万 12.62
INGA:NA
ＩＮＧグループ
1.33 百万 23.40 百万 10.88
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
112.96 千 13.97 百万 6.50
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
243.03 千 9.54 百万 4.44
AD:NA
ｱﾎﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ
417.75 千 9.37 百万 4.36
AKZA:NA
ｱｸｿﾞﾉｰﾍﾞﾙ
92.05 千 9.14 百万 4.25
HEIA:NA
ハイネケン
71.89 千 7.75 百万 3.61
REN:NA
RELX[ﾚﾚｯｸｽ]
355.35 千 7.42 百万 3.45
DSM:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM
67.75 千 6.78 百万 3.16
企業概要
iシェアーズMSCIオランダETF（iShares MSCI Netherlands ETF）は米国籍のETF（上場投 資信託）。MSCIオランダIMI 25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は オランダ市場上場銘柄のパフォーマンスを示す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com