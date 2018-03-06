iｼｪｱｰｽﾞMSCIｲﾀﾘｱETF
EWICL:CI
Sant. Comerc
42,658.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/06
出来高
0
前日終値
42,658.00
52週レンジ
42,658.00 - 42,658.00
出来高
0
前日終値
42,658.00
52週レンジ
42,658.00 - 42,658.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
725.032
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.169097
直近配当利回り（税込）
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|23.46 百万
|87.81 百万
|12.11
|
ENEL:IM
イタリア電力公社
|14.08 百万
|83.89 百万
|11.57
|
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
|4.35 百万
|72.78 百万
|10.04
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|3.42 百万
|71.49 百万
|9.86
|
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
|969.49 千
|33.26 百万
|4.59
|
G:IM
ゼネラリ保険
|1.70 百万
|32.42 百万
|4.47
|
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
|252.29 千
|31.45 百万
|4.34
|
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
|2.29 百万
|31.39 百万
|4.33
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|1.47 百万
|31.00 百万
|4.28
|
LUX:IM
ﾙｸｿﾃｨｶ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|403.18 千
|25.86 百万
|3.57
企業概要
iシェアーズMSCIイタリアETF（iShares MSCI Italy ETF）は、米国籍のETF（上場投資信 託）。MSCI Italy 25/50 Indexのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com