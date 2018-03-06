iｼｪｱｰｽﾞMSCIｲﾀﾘｱETF

EWICL:CI
Sant. Comerc
42,658.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/06
出来高
0
前日終値
42,658.00
52週レンジ
42,658.00 - 42,658.00
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出来高
0
前日終値
42,658.00
52週レンジ
42,658.00 - 42,658.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
725.032
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNIFER HSUI / GREG SAVAGE
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.169097
直近配当利回り（税込）
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
23.46 百万 87.81 百万 12.11
ENEL:IM
イタリア電力公社
14.08 百万 83.89 百万 11.57
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
4.35 百万 72.78 百万 10.04
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
3.42 百万 71.49 百万 9.86
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
969.49 千 33.26 百万 4.59
G:IM
ゼネラリ保険
1.70 百万 32.42 百万 4.47
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
252.29 千 31.45 百万 4.34
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
2.29 百万 31.39 百万 4.33
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
1.47 百万 31.00 百万 4.28
LUX:IM
ﾙｸｿﾃｨｶ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
403.18 千 25.86 百万 3.57
企業概要
iシェアーズMSCIイタリアETF（iShares MSCI Italy ETF）は、米国籍のETF（上場投資信 託）。MSCI Italy 25/50 Indexのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com