ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-債券新興国
EUBEMSH:LX
99.56
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
99.51 - 100.00
前日終値
99.52
52週レンジ
99.51 - 100.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.56
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.627
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EMANUELE DEL MONTE / FLORA DISHNICA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UV549805:COR
|27.10 千
|25.50 百万
|1.40
|
JK424419:COR
|15.30 千
|14.61 百万
|0.80
|
EJ901174:COR
|16.30 千
|14.22 百万
|0.78
|
AH028965:COR
|14.70 千
|13.76 百万
|0.75
|
UV931068:COR
|14.50 千
|13.28 百万
|0.73
|
EI593033:COR
|13.70 千
|13.17 百万
|0.72
|
EI466093:COR
|11.70 千
|12.70 百万
|0.70
|
QJ655835:COR
|12.79 千
|12.09 百万
|0.66
|
AN419583:COR
|14.10 千
|11.97 百万
|0.66
|
AN463658:COR
|14.60 千
|11.95 百万
|0.66
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国（Eurizon Fund - Bond Emerging Markets）は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド（FCP）。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-49-49-30-1
Webサイトwww.eurizoncapital.com