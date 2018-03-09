ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-債券新興国

EUBEMSH:LX
99.56
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
99.51 - 100.00
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前日終値
99.52
52週レンジ
99.51 - 100.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.56
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.627
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EMANUELE DEL MONTE / FLORA DISHNICA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UV549805:COR
27.10 千 25.50 百万 1.40
JK424419:COR
15.30 千 14.61 百万 0.80
EJ901174:COR
16.30 千 14.22 百万 0.78
AH028965:COR
14.70 千 13.76 百万 0.75
UV931068:COR
14.50 千 13.28 百万 0.73
EI593033:COR
13.70 千 13.17 百万 0.72
EI466093:COR
11.70 千 12.70 百万 0.70
QJ655835:COR
12.79 千 12.09 百万 0.66
AN419583:COR
14.10 千 11.97 百万 0.66
AN463658:COR
14.60 千 11.95 百万 0.66
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国（Eurizon Fund - Bond Emerging Markets）は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド（FCP）。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1
Webサイト
www.eurizoncapital.com