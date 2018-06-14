Entest Group Inc
ETNI:US
OTC US
0.04
USD
0.00
4.76%
更新日時 2018/06/14
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.04
出来高
10,300
前日終値
0.04
52週レンジ
0.01 - 0.05
1年トータルリターン
278.89%
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.04
出来高
10,300
前日終値
0.04
52週レンジ
0.01 - 0.05
1年トータルリターン
278.89%
年初来リターン
108.79%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
1.868
発行済株式数 (百万)
49.170
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
Entest Group, Inc. operates as a biotechnology company. The Company develops immunotherapeutic cancer vaccines for dogs. Entest Group offers its services in the United States.
住所4700 Spring Street
Suite 304
La Mesa, CA 91942
United States
電話番号1-619-702-1404
Webサイト
-