企業概要

ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF（PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。