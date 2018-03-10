ﾋﾟﾑｺ新興国市場ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ自国
EMLIZ:IX
Chi-X Europe
85.310
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
85.310
52週レンジ
85.310 - 85.310
出来高
0
前日終値
85.310
52週レンジ
85.310 - 85.310
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
327.059
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PRAMOL DHAWAN
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.335071
直近配当利回り（税込）
4.71%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CNH:CUR
中国ｵﾌｼｮｱ･ｽﾎﾟｯﾄ
|236.33 千
|37.37 百万
|11.53
|
912796PB:GOV
|32.10 千
|32.05 百万
|9.89
|
912796PA:GOV
|13.20 千
|13.18 百万
|4.07
|
AM695350:COR
|8.50 千
|10.47 百万
|3.23
|
EJ932633:COR
|519.00 千
|9.19 百万
|2.84
|
EJ842274:COR
|484.20 千
|8.72 百万
|2.69
|
EG178774:COR
|24.35 千
|8.13 百万
|2.51
|
JV529050:COR
|24.70 千
|7.58 百万
|2.34
|
EJ037061:COR
|381.00 千
|7.29 百万
|2.25
|
EJ060294:COR
|21.99 千
|7.17 百万
|2.21
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF（PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3370-1100
Webサイトwww.sourceETF.com