ﾋﾟﾑｺ新興国市場ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ自国

EMLIZ:IX
Chi-X Europe
85.310
USD
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
85.310
52週レンジ
85.310 - 85.310
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出来高
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85.310
52週レンジ
85.310 - 85.310
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
327.059
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PRAMOL DHAWAN
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.335071
直近配当利回り（税込）
4.71%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CNH:CUR
中国ｵﾌｼｮｱ･ｽﾎﾟｯﾄ
236.33 千 37.37 百万 11.53
912796PB:GOV
32.10 千 32.05 百万 9.89
912796PA:GOV
13.20 千 13.18 百万 4.07
AM695350:COR
8.50 千 10.47 百万 3.23
EJ932633:COR
519.00 千 9.19 百万 2.84
EJ842274:COR
484.20 千 8.72 百万 2.69
EG178774:COR
24.35 千 8.13 百万 2.51
JV529050:COR
24.70 千 7.58 百万 2.34
EJ037061:COR
381.00 千 7.29 百万 2.25
EJ060294:COR
21.99 千 7.17 百万 2.21
企業概要
ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券ソースUCITS ETF（PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF）は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。ピムコ新興国市場アドバンテージ自国通貨建て債券指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com