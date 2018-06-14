Dynastar AG
DYK:GR
Dusseldorf
1.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:41 JST 2018/06/14
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
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52週レンジ
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株価収益率(PER) (TTM)
275.39
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CHF) (TTM)
0.00
時価総額 (千 EUR)
325.000
発行済株式数 (千)
325.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
10.77
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Companies
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企業概要
Dynastar AG operates as an investment holding company. The Company acquires, manages, brokers, and disposes of equity interests in all types of companies.
住所Gerechtigkeitsgasse 25
Zuerich, 8001
Switzerland
電話番号-
Webサイト
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