教信金融控股[ﾀﾞﾝｼﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･
DXF:US
NYSEAmerican
4.86
USD
0.24
4.62%
更新日時 9:04 JST 2018/03/13
始値
4.86
安値 - 高値 レンジ（日）
4.86 - 4.86
出来高
200
前日終値
5.10
52週レンジ
3.30 - 7.10
1年トータルリターン
11.82%
始値
4.86
安値 - 高値 レンジ（日）
4.86 - 4.86
出来高
200
前日終値
5.10
52週レンジ
3.30 - 7.10
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
-6.28%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-126.55
時価総額 (百万 USD)
23.076
発行済株式数 (百万)
4.744
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.34
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Specialty Apparel Stores
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企業概要
教信金融控股[ﾀﾞﾝｼﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]（Dunxin Financial Holdings Limited）は衣料品メーカー。 衣料品およびアクセサリーを提供する。
住所Hubei Daily Culture Creative I
6th Floor, Block 1, N 181, Don
Wuhan, 443000
China
電話番号86-595-8888-6166
Webサイト
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