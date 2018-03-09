DPAM Invest B - Equities Wor

DPIEEDJ:BB
25,194.12
EUR
306.00
1.23%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,482.18 - 25,194.12
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24,888.12
52週レンジ
24,482.18 - 25,194.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
25,194.12
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
52.522
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAURENT VAN TUYCKOM / ALEXANDER ROOSE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
29.13 千 2.22 百万 3.56
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
23.00 千 2.02 百万 3.24
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
14.51 千 1.87 百万 3.00
MRK:US
メルク
27.00 千 1.28 百万 2.06
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
13.00 千 1.26 百万 2.01
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
24.00 千 1.20 百万 1.92
BION:SW
BBﾊﾞｲｵﾃｯｸ
19.59 千 1.20 百万 1.92
PFE:US
ファイザー
40.00 千 1.19 百万 1.90
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
9.00 千 1.14 百万 1.83
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
18.00 千 1.08 百万 1.73
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel
Webサイト
www.degroofpetercam.com