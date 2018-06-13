企業概要

DPAMインベストB-ユーロ圏株式（DPAM INVEST B Equities Euroland）は、ベルギー籍の オープンエンド型投資信託。 MSCI EMU index を上回る運用成績を目指す。リスク・コントロール型。 EMU加盟国の大型株を中心に投資する。 部門別のトップダウンアプローチ と各アナリスト推奨により投資先を選択する。 投資期間は5年。