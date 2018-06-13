DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
DPIBEEJ:BB
26,404.39
EUR
109.69
0.42%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,740.99 - 26,756.25
前日終値
26,294.70
52週レンジ
24,740.99 - 26,756.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
26,404.39
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.285
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KOEN BOSQUET / HANS VAN AUDENAERDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|1.28 百万
|66.96 百万
|6.02
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|8.94 百万
|48.04 百万
|4.32
|
ALV:GR
アリアンツ
|210.20 千
|41.30 百万
|3.71
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|444.40 千
|41.07 百万
|3.69
|
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|241.50 千
|38.04 百万
|3.42
|
KBC:BB
ＫＢＣグループ
|503.00 千
|36.42 百万
|3.27
|
MB:IM
ﾒﾃﾞｨｵﾊﾞﾝｶ
|3.44 百万
|34.61 百万
|3.11
|
HEIA:NA
ハイネケン
|378.50 千
|33.04 百万
|2.97
|
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|377.70 千
|28.43 百万
|2.56
|
GRF:SM
グリフォルス
|1.15 百万
|26.82 百万
|2.41
企業概要
DPAMインベストB-ユーロ圏株式（DPAM INVEST B Equities Euroland）は、ベルギー籍の オープンエンド型投資信託。 MSCI EMU index を上回る運用成績を目指す。リスク・コントロール型。 EMU加盟国の大型株を中心に投資する。 部門別のトップダウンアプローチ と各アナリスト推奨により投資先を選択する。 投資期間は5年。
住所Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号+322 287 91 11 Tel
Webサイトwww.degroofpetercam.com