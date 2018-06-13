DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式

DPIBEEJ:BB
26,404.39
EUR
109.69
0.42%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,740.99 - 26,756.25
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前日終値
26,294.70
52週レンジ
24,740.99 - 26,756.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
26,404.39
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.285
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
KOEN BOSQUET / HANS VAN AUDENAERDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
1.28 百万 66.96 百万 6.02
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
8.94 百万 48.04 百万 4.32
ALV:GR
アリアンツ
210.20 千 41.30 百万 3.71
SAP:GR
ＳＡＰ
444.40 千 41.07 百万 3.69
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
241.50 千 38.04 百万 3.42
KBC:BB
ＫＢＣグループ
503.00 千 36.42 百万 3.27
MB:IM
ﾒﾃﾞｨｵﾊﾞﾝｶ
3.44 百万 34.61 百万 3.11
HEIA:NA
ハイネケン
378.50 千 33.04 百万 2.97
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
377.70 千 28.43 百万 2.56
GRF:SM
グリフォルス
1.15 百万 26.82 百万 2.41
企業概要
DPAMインベストB-ユーロ圏株式（DPAM INVEST B Equities Euroland）は、ベルギー籍の オープンエンド型投資信託。 MSCI EMU index を上回る運用成績を目指す。リスク・コントロール型。 EMU加盟国の大型株を中心に投資する。 部門別のトップダウンアプローチ と各アナリスト推奨により投資先を選択する。 投資期間は5年。
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel
Webサイト
www.degroofpetercam.com