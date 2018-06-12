DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾊｲ

DPGSLD1:LX
52.97
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.27 - 53.20
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前日終値
52.91
52週レンジ
50.27 - 53.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
52.97
資産総額 (十億 EUR) ( 06/12/2018)
1.210
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.18
直近配当利回り（税込）
0.68%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
7.99 千 128.00 百万 11.88
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
6.36 千 123.41 百万 11.45
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
6.69 千 108.64 百万 10.08
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
6.27 千 84.42 百万 7.83
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
4.07 千 59.71 百万 5.54
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
3.21 千 41.81 百万 3.88
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
197.30 千 41.69 百万 3.87
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
3.01 千 38.86 百万 3.61
SEJPMMH:LX
Select Equities Japan Multi
174.00 26.74 百万 2.48
SSGEEMI:LX
State Street Enhanced Emergi
1.91 百万 24.02 百万 2.23
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL－ハイ（DPAM Global Strategy L - High）はルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。相対的にハイリスクな商品を選別。 あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu