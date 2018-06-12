DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾊｲ
DPGSLC2:LX
101.41
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.86 - 101.84
前日終値
101.30
52週レンジ
95.86 - 101.84
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
101.41
資産総額 (十億 EUR) ( 06/12/2018)
1.210
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|7.99 千
|128.00 百万
|11.88
|
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|6.36 千
|123.41 百万
|11.45
|
DEUBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|6.69 千
|108.64 百万
|10.08
|
DEGBVHI:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|6.27 千
|84.42 百万
|7.83
|
EURINDH:BB
DPAM Capital B - Equities Eu
|4.07 千
|59.71 百万
|5.54
|
DEEMHIA:LX
DPAM Equities L - Emerging M
|3.21 千
|41.81 百万
|3.88
|
PAMEUPE:BB
DPAMｲﾝﾍﾞｽﾄB-ﾕｰﾛ圏株式
|197.30 千
|41.69 百万
|3.87
|
ESPITHI:LX
DPAM Equities L Europe Behav
|3.01 千
|38.86 百万
|3.61
|
SEJPMMH:LX
Select Equities Japan Multi
|174.00
|26.74 百万
|2.48
|
SSGEEMI:LX
State Street Enhanced Emergi
|1.91 百万
|24.02 百万
|2.23
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL－ハイ（DPAM Global Strategy L - High）はルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。相対的にハイリスクな商品を選別。 あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-45-35-45-2238
Webサイトwww.degroof.lu