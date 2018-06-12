Dominion Global Trends SICAV
DOMAUBH:MV
1.2372
USD
0.0066
0.54%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.0450 - 1.2372
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
9.75%
前日終値
1.2306
52週レンジ
1.0450 - 1.2372
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
9.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.2372
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
12.759
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN COLE / ALESSANDRO HOR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SECHVAE:ID
ｾｸﾀｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｾｸﾀｰ･ﾍﾙｽｹｱ
|4.15 千
|1.01 百万
|8.38
|
AER:US
ｴｱｷｬｯﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|10.36 千
|490.97 千
|4.07
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|9.34 千
|448.55 千
|3.72
|
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|22.18 千
|408.57 千
|3.38
|
DUFN:SW
ﾃﾞｭｰﾌﾗｲ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.38 千
|395.35 千
|3.27
|
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
|4.48 千
|352.04 千
|2.92
|
CHR:DC
ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾊﾝｾﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|4.27 千
|350.50 千
|2.90
|
AMS:SM
ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ
|5.14 千
|349.28 千
|2.89
|
CTSH:US
ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|5.17 千
|333.59 千
|2.76
|
XYL:US
ｻﾞｲﾚﾑ
|4.94 千
|298.22 千
|2.47
企業概要
Dominion Global Trends SICAV plc - Managed Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The investment objective Fund is to achieve medium- to long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities which evolve global trends and which offer the potential for the greatest returns at any given time.
住所Louvre Fund Services Limited
St Peters House
St Peter Port
Guernsey GY1 1BR
電話番号Tel: +441 481 734343
Webサイトwww.dominion-funds.com