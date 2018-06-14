Amundi Dollar Bond
DOLLRFD:AV
81.46
USD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.78 - 84.45
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.15%
前日終値
81.47
52週レンジ
80.78 - 84.45
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
81.47
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
112.472
設定日
06/10/1986
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.75
直近配当利回り（税込）
0.92%
ファンドマネージャ
MARTIN EXEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912810QY:GOV
|8.50 千
|8.36 百万
|7.18
|
912828B9:GOV
|7.40 千
|7.51 百万
|6.46
|
912828UQ:GOV
|7.40 千
|7.37 百万
|6.33
|
912828TR:GOV
|7.00 千
|6.95 百万
|5.97
|
912810QT:GOV
|6.00 千
|6.34 百万
|5.45
|
912828SF:GOV
|6.00 千
|6.08 百万
|5.22
|
912828TC:GOV
|5.50 千
|5.47 百万
|4.70
|
9128282A:GOV
|5.30 千
|4.99 百万
|4.29
|
912810FT:GOV
|3.70 千
|4.79 百万
|4.12
|
912810RT:GOV
|4.20 千
|3.67 百万
|3.15
企業概要
Amundi Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in US-dollar-denominated fixed- and floating-rate bonds, notes and bills issued by the US Treasury and larger financial institutions, as well as states and federal governments.
住所Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号43-1-331-73-2206 Tel
Webサイトwww.amundi.at