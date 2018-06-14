Amundi Dollar Bond

DOLLRFD:AV
81.46
USD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.78 - 84.45
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
81.47
52週レンジ
80.78 - 84.45
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
81.47
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
112.472
設定日
06/10/1986
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.75
直近配当利回り（税込）
0.92%
ファンドマネージャ
MARTIN EXEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912810QY:GOV
8.50 千 8.36 百万 7.18
912828B9:GOV
7.40 千 7.51 百万 6.46
912828UQ:GOV
7.40 千 7.37 百万 6.33
912828TR:GOV
7.00 千 6.95 百万 5.97
912810QT:GOV
6.00 千 6.34 百万 5.45
912828SF:GOV
6.00 千 6.08 百万 5.22
912828TC:GOV
5.50 千 5.47 百万 4.70
9128282A:GOV
5.30 千 4.99 百万 4.29
912810FT:GOV
3.70 千 4.79 百万 4.12
912810RT:GOV
4.20 千 3.67 百万 3.15
企業概要
Amundi Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests in US-dollar-denominated fixed- and floating-rate bonds, notes and bills issued by the US Treasury and larger financial institutions, as well as states and federal governments.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at