ﾄﾞﾘｰ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝ･ｼﾙﾊﾞｰ
DOLLF:US
OTC US
0.46
USD
0.00
0.74%
更新日時 1:19 JST 2018/06/15
始値
0.47
安値 - 高値 レンジ（日）
0.46 - 0.47
出来高
20,000
前日終値
0.46
52週レンジ
0.36 - 0.84
1年トータルリターン
3.20%
始値
0.47
安値 - 高値 レンジ（日）
0.46 - 0.47
出来高
20,000
前日終値
0.46
52週レンジ
0.36 - 0.84
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-17.61%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
21.428
発行済株式数 (百万)
46.525
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ドリー・バーデン・シルバー（Dolly Varden Silver Corporation）は鉱物探査会社。ブ リティッシュ・コロンビア州のドリー・バーデン鉱区の取得・探査、（補償される場合）開発を設立目的とする。
住所910-355 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 2G8
Canada
電話番号1-778-383-3083
Webサイトwww.dollyvardensilver.com