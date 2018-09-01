ﾄﾞﾙﾌｨﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
DOLHF:US
OTC US
0.07
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/01
出来高
7,000
前日終値
0.07
52週レンジ
0.07 - 0.13
出来高
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前日終値
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52週レンジ
0.07 - 0.13
年初来リターン
-15.88%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
64.681
発行済株式数 (百万)
904.627
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
ドルフィン・キャピタル・インベスターズ（Dolphin Capital Investors Ltd.）は不動産投資会社。欧州南東部を中心に早期の大規模なレジャー統合型住宅リゾートに注力する。
住所Vanterpool Plaza
2nd Floor, Wickhams Cay 1
Tortola Road Town
Virgin Islands, British
電話番号44-30-3614255
Webサイトwww.dolphinci.com