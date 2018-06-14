Fondo Interacciones 12 SA de
DOLARDVA:MM
Mexico SE
3.51
MXN
0.00
0.09%
更新日時 22:29 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.49 - 3.51
1年トータルリターン
36.21%
年初来リターン
9.90%
前日終値
3.51
52週レンジ
2.49 - 3.51
1年トータルリターン
36.41%
年初来リターン
9.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
3.507938
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2018)
8.339
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JUAN ZIDAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IVV:US
iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
|1.53 千
|8.33 百万
|99.92
|
AR714408:COR
|64.00
|6.39 千
|0.08
企業概要
Fondo Interacciones 12 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in international equity securities based in the USA.
住所Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号5255-5326-8639
Webサイトwww.interacciones.com