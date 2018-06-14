ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ大型株配
DOL:US
NYSE Arca
49.96
USD
0.09
0.17%
更新日時 1:45 JST 2018/06/15
始値
49.90
安値 - 高値 レンジ（日）
49.90 - 50.05
出来高
95,536
前日終値
49.87
52週レンジ
46.87 - 54.18
1年トータルリターン
7.16%
始値
49.90
安値 - 高値 レンジ（日）
49.90 - 50.05
出来高
95,536
前日終値
49.87
52週レンジ
46.87 - 54.18
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
50.0425
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
455.386
設定日
06/16/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.34%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG / RICK BROWN
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.18883
直近配当利回り（税込）
1.51%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
5.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|358.42 千
|12.30 百万
|2.72
|
BP/:LN
ＢＰ
|1.50 百万
|11.47 百万
|2.54
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|294.05 千
|10.51 百万
|2.33
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.04 百万
|10.17 百万
|2.25
|
FP:FP
トタル
|153.50 千
|9.41 百万
|2.08
|
7203:JP
トヨタ自動車
|134.60 千
|9.14 百万
|2.02
|
NOVN:SW
ノバルティス
|104.14 千
|7.90 百万
|1.75
|
NESN:SW
ネスレ
|100.65 千
|7.64 百万
|1.69
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|757.49 千
|6.84 百万
|1.51
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|68.52 千
|6.73 百万
|1.49
企業概要
ウィズダムツリー・インターナショナル大型株配当ファンド（WisdomTree Internationa l LargeCap Dividend Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー・イン ターナショナル大型株配当指数に連動する投資成果を目指す。投資対象は欧州、極東アジア、オーストラレーシアの有配大型株。
住所WisdomTree Asset Management Inc
245 Park Avenue
35th Floor
New York, NY 10167
USA
電話番号1-866-909-9473
Webサイトwww.wisdomtree.com