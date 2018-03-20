ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ大型株配

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出来高
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前日終値
940.65
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出来高
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前日終値
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
455.386
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG / RICK BROWN
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.18883
直近配当利回り（税込）
1.51%
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
358.42 千 12.30 百万 2.72
BP/:LN
ＢＰ
1.50 百万 11.47 百万 2.54
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
294.05 千 10.51 百万 2.33
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.04 百万 10.17 百万 2.25
FP:FP
トタル
153.50 千 9.41 百万 2.08
7203:JP
トヨタ自動車
134.60 千 9.14 百万 2.02
NOVN:SW
ノバルティス
104.14 千 7.90 百万 1.75
NESN:SW
ネスレ
100.65 千 7.64 百万 1.69
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
757.49 千 6.84 百万 1.51
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
68.52 千 6.73 百万 1.49
企業概要
ウィズダムツリー・インターナショナル大型株配当ファンド（WisdomTree Internationa l LargeCap Dividend Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー・イン ターナショナル大型株配当指数に連動する投資成果を目指す。投資対象は欧州、極東アジア、オーストラレーシアの有配大型株。
住所
WisdomTree Asset Management Inc
245 Park Avenue
35th Floor
New York, NY 10167
USA
電話番号
1-866-909-9473
Webサイト
www.wisdomtree.com