企業概要

ウィズダムツリー・インターナショナル大型株配当ファンド（WisdomTree Internationa l LargeCap Dividend Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー・イン ターナショナル大型株配当指数に連動する投資成果を目指す。投資対象は欧州、極東アジア、オーストラレーシアの有配大型株。