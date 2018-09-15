ﾄﾞﾙﾏｶﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
DOKA:SW
SIX Swiss Ex
732.00
CHF
24.50
3.46%
更新日時 2018/09/15
始値
710.00
安値 - 高値 レンジ（日）
709.50 - 732.00
出来高
29,725
前日終値
707.50
52週レンジ
584.50 - 1,004.00
1年トータルリターン
-23.09%
始値
710.00
安値 - 高値 レンジ（日）
709.50 - 732.00
出来高
29,725
前日終値
707.50
52週レンジ
584.50 - 1,004.00
1年トータルリターン
-23.09%
年初来リターン
-19.34%
株価収益率(PER) (TTM)
24.74
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CHF) (TTM)
29.59
時価総額 (十億 CHF)
3.074
発行済株式数 (百万)
4.200
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.08
直近配当利回り（税込）
2.05%
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Comml & Res Bldg Equip & Sys
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企業概要
ドルマカバ・ホールディング（dormakaba Holding AG）は、機械式安全装置と電子セキュリティシステムを提供。ドアクローザーシステム、電子アクセス、マスターキー、セーフロック、移動可能ウォールなどの製品を世界で販売する。
住所Hofwisenstrasse 24
Ruemlang, 8153
Switzerland
電話番号41-44-818-9011
Webサイトwww.dormakaba.com