DOHOD - Power Energy

DOHODPO:RU
1,036.74
RUB
1.81
0.17%
更新日時 2018/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
805.38 - 1,101.69
1年トータルリターン
25.83%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1,038.55
52週レンジ
805.38 - 1,101.69
1年トータルリターン
25.92%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
1,036.74
資産総額 (百万 RUB) ( 06/09/2018)
2.344
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SIBN:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ･ﾈﾌﾁ
910.00 269.22 千 10.38
ALRS:RM
ｱﾙﾛｻ
2.30 千 211.60 千 8.16
OGKB:RM
OGK-2 PAO
455.00 千 208.12 千 8.03
PRTK:RM
ﾌﾟﾛﾃｸ
2.00 千 200.80 千 7.74
AFLT:RM
ｱｴﾛﾌﾛｰﾄ･ﾛｼｱ航空
1.20 千 186.72 千 7.20
NMTP:RM
ﾉﾎﾞﾛｼｽｸ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ｼｰﾎﾟｰﾄ
20.00 千 155.30 千 5.99
ENRU:RM
ｴﾈﾙ･ﾛｼｱ
101.02 千 153.55 千 5.92
KZOS:RM
Organichesky Sintez PJSC
1.60 千 147.20 千 5.68
PLZL:RM
ﾎﾟﾘｳｽ
32.00 144.64 千 5.58
MGNT:RM
マグニト
30.00 140.40 千 5.41
企業概要
DOHOD - Power Energy Fund is a unit investment trust registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth through investing in a diversified portfolio of stocks and bonds of Russian energy companies both generation and network.
住所
Dohod Ltd.
6/2 A nab. Kanala Griboedova
St. Petersburg 191186
Russia
電話番号
7-812-635-6863 Tel.
Webサイト
http://uk.dohod.ru/uk/about/