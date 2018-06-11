DOHOD - Power Energy
DOHODPO:RU
1,036.74
RUB
1.81
0.17%
更新日時 2018/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
805.38 - 1,101.69
1年トータルリターン
25.83%
年初来リターン
3.25%
前日終値
1,038.55
52週レンジ
805.38 - 1,101.69
1年トータルリターン
25.92%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
1,036.74
資産総額 (百万 RUB) ( 06/09/2018)
2.344
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SIBN:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ･ﾈﾌﾁ
|910.00
|269.22 千
|10.38
|
ALRS:RM
ｱﾙﾛｻ
|2.30 千
|211.60 千
|8.16
|
OGKB:RM
OGK-2 PAO
|455.00 千
|208.12 千
|8.03
|
PRTK:RM
ﾌﾟﾛﾃｸ
|2.00 千
|200.80 千
|7.74
|
AFLT:RM
ｱｴﾛﾌﾛｰﾄ･ﾛｼｱ航空
|1.20 千
|186.72 千
|7.20
|
NMTP:RM
ﾉﾎﾞﾛｼｽｸ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ｼｰﾎﾟｰﾄ
|20.00 千
|155.30 千
|5.99
|
ENRU:RM
ｴﾈﾙ･ﾛｼｱ
|101.02 千
|153.55 千
|5.92
|
KZOS:RM
Organichesky Sintez PJSC
|1.60 千
|147.20 千
|5.68
|
PLZL:RM
ﾎﾟﾘｳｽ
|32.00
|144.64 千
|5.58
|
MGNT:RM
マグニト
|30.00
|140.40 千
|5.41
企業概要
DOHOD - Power Energy Fund is a unit investment trust registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth through investing in a diversified portfolio of stocks and bonds of Russian energy companies both generation and network.
住所Dohod Ltd.
6/2 A nab. Kanala Griboedova
St. Petersburg 191186
Russia
電話番号7-812-635-6863 Tel.
Webサイトhttp://uk.dohod.ru/uk/about/