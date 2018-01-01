斗山重工業 [ﾄﾞｳｻﾝ重工業]
DOHFF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (KRW) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
106.466
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Electrical Power Equipment
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企業概要
斗山重工業［ﾄﾞｳｻﾝ重工業］（Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.）は 発電設備メーカー。主に蒸気タービンをはじめ水力タービン、コンデンサー、熱交換器などの製造、設置に従事。また、アパート建設に加え、道路や発電所、工業プラントを含むさまざまな建設事業も手掛ける。
住所22 DoosanVolvo-ro
Seongsan-gu
Changwon, 51711
Korea, Republic of (South)
電話番号82-55-278-6114
Webサイトwww.doosanheavy.com