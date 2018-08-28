DOF
DOF:SS
FN Stockholm
7.00
NOK
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/28
出来高
4,699
前日終値
7.00
52週レンジ
6.00 - 9.00
出来高
4,699
前日終値
7.00
52週レンジ
6.00 - 9.00
年初来リターン
14.75%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (NOK) (TTM)
-
時価総額 (十億 NOK)
2.053
発行済株式数 (百万)
293.238
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping
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企業概要
DOF（DOF ASA）は、海上設備・船舶サービス会社。保有する近代的船舶を北海の石油産業向けにリースする。DOFマネジメントと会社の経営・管理契約を締結した。
住所Alfabygget
Storebo, 5392
Norway
電話番号47-56-18-10-00
Webサイトwww.dof.no