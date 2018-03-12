盈科大衍地産発展 [ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｾﾝ
DOF:GR
Frankfurt
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EUR
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0.34%
更新日時 16:07 JST 2018/03/12
始値
0.30
安値 - 高値 レンジ（日）
0.30 - 0.30
出来高
0
前日終値
0.30
52週レンジ
0.29 - 0.37
1年トータルリターン
-19.84%
始値
0.30
安値 - 高値 レンジ（日）
0.30 - 0.30
出来高
0
前日終値
0.30
52週レンジ
0.29 - 0.37
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
-6.05%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
118.728
発行済株式数 (百万)
402.469
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
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企業概要
盈科大衍地産発展 [ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ] (Pacific Century Premium Developments Limited) は不動産開発会社。不動産開発・管理のほかインフラ整備計画も手掛け、不動産ポートフォリオには数々の一流のビルディングを保有。
住所8th Floor Cyberport 2
100 Cyberport Road
Southern District
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2514-3963
Webサイトwww.pcpd.com