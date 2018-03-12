企業概要

盈科大衍地産発展 [ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ] (Pacific Century Premium Developments Limited) は不動産開発会社。不動産開発・管理のほかインフラ整備計画も手掛け、不動産ポートフォリオには数々の一流のビルディングを保有。