Dominion Global Trends SICAV
DOECMCU:MV
1.21
USD
0.01
0.72%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.05 - 1.25
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
10.45%
前日終値
1.20
52週レンジ
1.05 - 1.25
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
10.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.2093
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
46.191
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARJEN LOS / FREDERICK BACCANELLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|18.50 千
|2.34 百万
|5.13
|
AMS:SM
ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ
|29.28 千
|2.34 百万
|5.12
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|11.23 千
|2.09 百万
|4.57
|
G24:GR
ｽｶｳﾄ24
|45.19 千
|2.01 百万
|4.41
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|13.00 千
|1.96 百万
|4.29
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|35.27 千
|1.93 百万
|4.22
|
GPN:US
グローバル･ペイメンツ
|17.70 千
|1.90 百万
|4.16
|
FDX:US
フェデックス
|8.87 千
|1.87 百万
|4.08
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|9.44 千
|1.84 百万
|4.04
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.69 千
|1.80 百万
|3.93
企業概要
Dominion Global Trends SICAV plc - eCommerce Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of securities issued by companies with operations that engage in innovative and technologically advanced commercial transactions (eCommerce).
住所Louvre Fund Services Limited
St Peters House
St Peter Port
Guernsey GY1 1BR
電話番号Tel: +441 481 734343
Webサイトwww.dominion-funds.com