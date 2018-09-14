ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ﾌｧﾝﾄﾞ
DODWX:US
NASDAQ GM
13.77
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.22 - 15.06
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.65%
前日終値
13.72
52週レンジ
13.22 - 15.06
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
13.77
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
9.705
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.133
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
LILY S BEISCHER / ROGER G KUO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|224.00 千
|249.90 百万
|2.65
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|7.05 百万
|231.20 百万
|2.46
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|2.76 百万
|220.64 百万
|2.34
|
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
|54.80 百万
|219.86 百万
|2.33
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|10.73 百万
|216.43 百万
|2.30
|
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
|2.74 百万
|207.63 百万
|2.20
|
CHTR:US
Charter Communications Inc
|693.60 千
|203.37 百万
|2.16
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|855.90 千
|190.45 百万
|2.02
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.46 百万
|189.87 百万
|2.02
|
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|5.58 百万
|186.61 百万
|1.98
企業概要
ドッジ&コックス・グローバル株式ファンド（Dodge & Cox Global Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの資金成長を目指す。新興国市場を含む米国以外の企業が発行する証券に資産の40％以上を投資する。一時的に証券市場では過小評価されているが、長期的に良好な成長の見通しがある企業に投資。
住所Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号1-415-981-1710
Webサイトwww.dodgeandcox.com