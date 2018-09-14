ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ﾌｧﾝﾄﾞ

DODWX:US
NASDAQ GM
13.77
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.22 - 15.06
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
13.72
52週レンジ
13.22 - 15.06
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
13.77
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
9.705
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.133
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
LILY S BEISCHER / ROGER G KUO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
224.00 千 249.90 百万 2.65
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
7.05 百万 231.20 百万 2.46
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
2.76 百万 220.64 百万 2.34
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
54.80 百万 219.86 百万 2.33
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
10.73 百万 216.43 百万 2.30
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
2.74 百万 207.63 百万 2.20
CHTR:US
Charter Communications Inc
693.60 千 203.37 百万 2.16
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
855.90 千 190.45 百万 2.02
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.46 百万 189.87 百万 2.02
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
5.58 百万 186.61 百万 1.98
企業概要
ドッジ&コックス・グローバル株式ファンド（Dodge & Cox Global Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの資金成長を目指す。新興国市場を含む米国以外の企業が発行する証券に資産の40％以上を投資する。一時的に証券市場では過小評価されているが、長期的に良好な成長の見通しがある企業に投資。
住所
Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号
1-415-981-1710
Webサイト
www.dodgeandcox.com