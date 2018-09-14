企業概要

ドッジ&コックス・グローバル株式ファンド（Dodge & Cox Global Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの資金成長を目指す。新興国市場を含む米国以外の企業が発行する証券に資産の40％以上を投資する。一時的に証券市場では過小評価されているが、長期的に良好な成長の見通しがある企業に投資。