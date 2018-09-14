ﾄﾞｯｼﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｺｯｸｽ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DODIX:US
NASDAQ GM
13.45
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.35 - 13.86
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.64%
前日終値
13.46
52週レンジ
13.35 - 13.86
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
13.45
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
57.106
設定日
01/03/1989
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.095
直近配当利回り（税込）
2.83%
ファンドマネージャ
ANTHONY J BREKKE / JAMES H DIGNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283X:GOV
|951.78 千
|943.34 百万
|1.68
|
9128284G:GOV
|875.28 千
|869.60 百万
|1.54
|
912828WW:GOV
|600.00 千
|595.05 百万
|1.06
|
9128282G:GOV
|600.00 千
|589.01 百万
|1.05
|
9128282V:GOV
|600.00 千
|584.79 百万
|1.04
|
9128284L:GOV
|568.03 千
|568.41 百万
|1.01
|
AF287820:COR
|559.13 千
|556.41 百万
|0.99
|
9128283N:GOV
|500.00 千
|495.55 百万
|0.88
|
912828C2:GOV
|497.00 千
|494.57 百万
|0.88
|
912828G9:GOV
|500.00 千
|493.75 百万
|0.88
企業概要
ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド（Dodge & Cox Income Fund）は米国籍 のオープンエンド型投資信託。高水準で安定したインカムゲインの獲得と長期的な資本の保全を目指す。主な投資対象は高格付の債券とその他の固定利付証券。米国債や社債などに分散投資する。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。
住所Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号1-415-981-1710
Webサイトwww.dodgeandcox.com