企業概要

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド（Dodge & Cox Income Fund）は米国籍 のオープンエンド型投資信託。高水準で安定したインカムゲインの獲得と長期的な資本の保全を目指す。主な投資対象は高格付の債券とその他の固定利付証券。米国債や社債などに分散投資する。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。