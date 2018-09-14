ﾄﾞｯｼﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｺｯｸｽ･ｽﾄｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DODGX:US
NASDAQ GM
214.48
USD
0.52
0.24%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
186.50 - 218.25
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
7.28%
前日終値
213.96
52週レンジ
186.50 - 218.25
1年トータルリターン
17.17%
年初来リターン
7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
214.48
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
74.759
設定日
01/04/1965
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.69
直近配当利回り（税込）
1.29%
ファンドマネージャ
WENDELL W BIRKHOFER / C BRYAN CAMERON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|49.73 百万
|2.76 十億
|3.96
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|81.01 百万
|2.66 十億
|3.82
|
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|26.78 百万
|2.46 十億
|3.54
|
SCHW:US
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ
|47.61 百万
|2.43 十億
|3.50
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|23.23 百万
|2.29 十億
|3.29
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|80.24 百万
|2.26 十億
|3.25
|
CHTR:US
Charter Communications Inc
|7.23 百万
|2.12 十億
|3.05
|
FOXA:US
21世紀ﾌｫｯｸｽ
|42.51 百万
|2.11 十億
|3.04
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.89 百万
|2.10 十億
|3.02
|
APC:US
ｱﾅﾀﾞﾙｺ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|27.36 百万
|2.00 十億
|2.88
企業概要
ドッジ・アンド・コックス・ストック・ファンド（Dodge & Cox Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的な元本および利益の成長を目指す。普通株の幅広い分散型ポートフォリオを中心に投資。投資先の選択にあたり、ドッジ・アンド・コックスが株式市場で一時的に割安となっていると判断する企業に投資する。
住所Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号1-415-981-1710
Webサイトwww.dodgeandcox.com