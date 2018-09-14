企業概要

ドッジ・アンド・コックス・ストック・ファンド（Dodge & Cox Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的な元本および利益の成長を目指す。普通株の幅広い分散型ポートフォリオを中心に投資。投資先の選択にあたり、ドッジ・アンド・コックスが株式市場で一時的に割安となっていると判断する企業に投資する。