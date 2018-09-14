ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽﾄｯｸﾌｧﾝ

DODFX:US
NASDAQ GM
42.62
USD
0.14
0.33%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.04 - 50.77
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-7.99%
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前日終値
42.48
52週レンジ
42.04 - 50.77
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
42.62
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
59.060
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.892
直近配当利回り（税込）
2.09%
ファンドマネージャ
C BRYAN CAMERON / MARIO C DIPRISCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
25.90 百万 2.07 十億 3.49
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
416.51 百万 1.67 十億 2.81
ROC1:IX
7.46 百万 1.66 十億 2.79
NPN:SJ
ナスパーズ
6.01 百万 1.52 十億 2.56
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
23.56 百万 1.46 十億 2.46
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
70.27 百万 1.42 十億 2.38
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
91.89 百万 1.41 十億 2.38
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
12.51 百万 1.38 十億 2.32
BARC:LN
バークレイズ
547.83 百万 1.37 十億 2.30
LINU:GR
リンデ
5.66 百万 1.35 十億 2.27
企業概要
ドッジ＆コックス・インターナショナル・ストック・ファンド（Dodge & Cox International Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場を含む外国に所在する中・大規模の優良な非米国企業で構成され、最低3カ国に分散した分散型ポートフォリオに投資。
住所
Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号
1-415-981-1710
Webサイト
www.dodgeandcox.com