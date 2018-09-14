ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽﾄｯｸﾌｧﾝ
DODFX:US
NASDAQ GM
42.62
USD
0.14
0.33%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.04 - 50.77
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-7.99%
前日終値
42.48
52週レンジ
42.04 - 50.77
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
42.62
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
59.060
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.892
直近配当利回り（税込）
2.09%
ファンドマネージャ
C BRYAN CAMERON / MARIO C DIPRISCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|25.90 百万
|2.07 十億
|3.49
|
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
|416.51 百万
|1.67 十億
|2.81
|
ROC1:IX
|7.46 百万
|1.66 十億
|2.79
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|6.01 百万
|1.52 十億
|2.56
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|23.56 百万
|1.46 十億
|2.46
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|70.27 百万
|1.42 十億
|2.38
|
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
|91.89 百万
|1.41 十億
|2.38
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|12.51 百万
|1.38 十億
|2.32
|
BARC:LN
バークレイズ
|547.83 百万
|1.37 十億
|2.30
|
LINU:GR
リンデ
|5.66 百万
|1.35 十億
|2.27
企業概要
ドッジ＆コックス・インターナショナル・ストック・ファンド（Dodge & Cox International Stock Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場を含む外国に所在する中・大規模の優良な非米国企業で構成され、最低3カ国に分散した分散型ポートフォリオに投資。
住所Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号1-415-981-1710
Webサイトwww.dodgeandcox.com