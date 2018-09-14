企業概要

ドッジ&コックス・バランス型ファンド（Dodge & Cox Balanced Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。定期的なインカムゲイン、元本確保、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。普通株、優先株、確定利付証券などの分散型ポートフォリオに投資する。