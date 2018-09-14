ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ型ﾌｧﾝﾄﾞ
DODBX:US
NASDAQ GM
109.01
USD
0.16
0.15%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.36 - 111.31
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
4.08%
前日終値
108.85
52週レンジ
101.36 - 111.31
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
109.01
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
15.881
設定日
06/26/1931
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.54
直近配当利回り（税込）
1.98%
ファンドマネージャ
WENDELL W BIRKHOFER / C BRYAN CAMERON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|7.40 百万
|410.26 百万
|2.62
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|12.01 百万
|393.90 百万
|2.52
|
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|4.07 百万
|374.36 百万
|2.40
|
SCHW:US
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ
|7.15 百万
|365.22 百万
|2.34
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|3.45 百万
|339.85 百万
|2.17
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|12.01 百万
|338.49 百万
|2.17
|
CHTR:US
Charter Communications Inc
|1.10 百万
|323.47 百万
|2.07
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|287.20 千
|320.41 百万
|2.05
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|3.87 百万
|298.61 百万
|1.91
|
FOXA:US
21世紀ﾌｫｯｸｽ
|5.96 百万
|296.16 百万
|1.89
企業概要
ドッジ&コックス・バランス型ファンド（Dodge & Cox Balanced Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。定期的なインカムゲイン、元本確保、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。普通株、優先株、確定利付証券などの分散型ポートフォリオに投資する。
住所Dodge & Cox Funds
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
電話番号1-415-981-1710
Webサイトwww.dodgeandcox.com