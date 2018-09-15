ｴﾚﾒﾝﾂ-｢ﾀﾞｳの犬｣DJ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｾﾚ
DOD:US
NYSE Arca
23.84
USD
0.09
0.38%
更新日時 2018/09/15
始値
23.99
安値 - 高値 レンジ（日）
23.84 - 23.99
出来高
748
前日終値
23.93
52週レンジ
20.20 - 30.43
1年トータルリターン
16.63%
始値
23.99
安値 - 高値 レンジ（日）
23.84 - 23.99
出来高
748
前日終値
23.93
52週レンジ
20.20 - 30.43
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
-6.62%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2016)
17.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2016)
35.580
設定日
11/07/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
5.91%
3年トータルリターン
19.23%
5年トータルリターン
13.62%
企業概要
エレメンツ‐｢ダウの犬｣DJハイイールド・セレクト10・トータルリターン指数連動（ELEMENTS - "Dogs of the Dow" Linked to the Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index）は、ドイツ銀行が米国で発行するETN（上場投資証券）。最終償還日または払 い戻し時に、原指数であるダウジョーンズ・ハイイールド・セレクト10トータルリターン指数の運用実績に基づく分配金の支払いがある。
住所ELEMENTS
Church Street Station
PO Box 1090
New York, NY 10008
電話番号1-212-250-4799
Webサイトwww.ELEMENTSetn.com