Erste Sparinvest - ESPA Bond
DOCPBDU:AV
163.98
USD
0.12
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.37 - 171.21
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-3.54%
前日終値
164.10
52週レンジ
163.37 - 171.21
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
163.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
59.783
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 09/28/2017)
1.4624
直近配当利回り（税込）
0.89%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH911617:COR
|500.00
|606.39 千
|0.98
|
EJ651999:COR
|600.00
|493.57 千
|0.80
|
EK897559:COR
|600.00
|479.14 千
|0.78
|
ESGLALT:AV
ESPA ALPHA 2
|6.10 千
|462.95 千
|0.75
|
EI993173:COR
|500.00
|451.18 千
|0.73
|
EI547297:COR
|500.00
|445.49 千
|0.72
|
EK151029:COR
|500.00
|444.56 千
|0.72
|
EJ947586:COR
|500.00
|437.55 千
|0.71
|
AL444807:COR
|500.00
|435.44 千
|0.71
|
EI344047:COR
|500.00
|433.98 千
|0.70
企業概要
ESPA Bond Dollar Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating.
住所Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号+43 (0) 50100-0
Webサイトwww.erste-am.com