Dockwise Ltd

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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
Dockwise Ltd. owns heavy-lift ships which transport oil drilling equipment and other heavy cargo.
住所
Lage Mosten 21,4822 NJ Breda
P.O. Box 3208
Breda, 4800 DE
Netherlands
電話番号
31-76-548-4100
Webサイト
www.dockwise.com

役員

取締役

  • Peter Wit
    Chief Financial Officer
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