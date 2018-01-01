Dockwise Ltd
DOCKY:US
OTC US
USD
出来高
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
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時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping
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企業概要
Dockwise Ltd. owns heavy-lift ships which transport oil drilling equipment and other heavy cargo.
住所Lage Mosten 21,4822 NJ Breda
P.O. Box 3208
Breda, 4800 DE
Netherlands
電話番号31-76-548-4100
Webサイトwww.dockwise.com