ﾄﾞｯｼﾞ&ｺｯｸｽ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸ

DOCGLAU:ID
21.77
USD
0.15
0.69%
更新日時 2018/09/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
20.80 - 23.95
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
21.62
52週レンジ
20.80 - 23.95
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
21.77
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
3.290
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
73.82 千 82.36 百万 2.64
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
2.31 百万 75.72 百万 2.43
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
983.20 千 74.47 百万 2.39
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
904.03 千 72.39 百万 2.32
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
17.94 百万 71.97 百万 2.31
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
3.52 百万 70.95 百万 2.28
CHTR:US
Charter Communications Inc
230.20 千 67.50 百万 2.17
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
810.30 千 62.56 百万 2.01
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
280.40 千 62.39 百万 2.00
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1.83 百万 61.21 百万 1.97
企業概要
ドッジ&コックス・ワールドワイド・ファンズ－グローバル株式ファンド（Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの提供することを目指す。3カ国以上 の国の株式銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Dodge & Cox Worldwide Funds plc
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
USA
電話番号
1-415-981-1710
Webサイト
www.dodgeandcoxworldwide.com