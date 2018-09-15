ﾌｨｼﾞｼｬﾝｽﾞ･ﾘｱﾙﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
DOC:US
New York
17.14
USD
0.21
1.21%
更新日時 2018/09/15
始値
17.28
安値 - 高値 レンジ（日）
16.99 - 17.29
出来高
1,404,122
前日終値
17.35
52週レンジ
14.13 - 19.03
1年トータルリターン
-3.28%
始値
17.28
安値 - 高値 レンジ（日）
16.99 - 17.29
出来高
1,404,122
前日終値
17.35
52週レンジ
14.13 - 19.03
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-4.72%
株価収益率(PER) (TTM)
67.71
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.25
時価総額 (十億 USD)
3.120
発行済株式数 (百万)
182.055
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
7.68
直近配当利回り（税込）
5.37%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト（Physicians Realty Trust）は自己管理型ヘル スケア不動産会社。医師、病院、医療提供システムなどにリースされるヘルスケア物件を取得、選択的開発、保有、管理する目的で設立。
住所309 North Water Street
Suite 500
Milwaukee, WI 53202
United States
電話番号1-414-367-5600
Webサイトwww.docreit.com