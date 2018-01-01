ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ｵﾌｼｮｱ･ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ
DO*:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
前日終値
364.15
52週レンジ
250.97 - 427.28
出来高
0
前日終値
364.15
52週レンジ
250.97 - 427.28
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (MXN)
-
発行済株式数 (百万)
137.435
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ダイヤモンド・オフショア・ドリリング（Diamond Offshore Drilling, Inc.）は石油・ ガスサービス会社。オフショアの採掘事業を受託し、世界各地で事業を展開。大水深、極限環境、従来型セミサブ・および甲板昇降型（ジャッキアップ式）などを含む深海採掘市場にサービスを提供する。
住所15415 Katy Freeway
Suite 100
Houston, TX 77094-1810
United States
電話番号1-281-492-5300
Webサイトwww.diamondoffshore.com