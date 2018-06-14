企業概要

Nマス1・ディナミア（N+1）（Nmas1 Dinamia S.A. (N+1)）は、投資銀行・資産運用会社 。独立金融アドバイザーとして、中規模市場取引で、M&A、資本市場、および債務・信用 ポートフォリオ業務に従事する。資産運用では、オルタナティブ資産クラスに投資する投資商品の販促、開発、運用に注力。