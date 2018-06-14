Nﾏｽ1ﾃﾞｨﾅﾐｱ
DNY:GR
Stuttgart
14.95
EUR
0.20
1.36%
更新日時 21:32 JST 2018/06/14
始値
14.75
安値 - 高値 レンジ（日）
14.75 - 14.95
出来高
0
前日終値
14.75
52週レンジ
10.79 - 16.40
1年トータルリターン
44.34%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
14.75 - 14.95
出来高
0
前日終値
14.75
52週レンジ
10.79 - 16.40
1年トータルリターン
44.34%
年初来リターン
14.12%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
555.730
発行済株式数 (百万)
37.173
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.94%
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Institutional Brokerage
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企業概要
Nマス1・ディナミア（N+1）（Nmas1 Dinamia S.A. (N+1)）は、投資銀行・資産運用会社 。独立金融アドバイザーとして、中規模市場取引で、M&A、資本市場、および債務・信用 ポートフォリオ業務に従事する。資産運用では、オルタナティブ資産クラスに投資する投資商品の販促、開発、運用に注力。
住所Padilla 17
Madrid, 28006
Spain
電話番号34-91-745-84-48
Webサイトwww.nplusone.com