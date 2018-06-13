ﾃﾞｰﾋﾞｽ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DNVYX:US
NASDAQ GM
36.53
USD
0.07
0.19%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.97 - 37.91
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
4.37%
前日終値
36.60
52週レンジ
30.97 - 37.91
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
36.53
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
11.339
設定日
10/02/1996
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.069
直近配当利回り（税込）
0.19%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER C DAVIS / DANTON G GOEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|2.41 千
|780.30 百万
|6.44
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|11.72 百万
|770.83 百万
|6.36
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|521.30 千
|756.34 百万
|6.24
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|6.19 百万
|715.92 百万
|5.91
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|537.40 千
|628.72 百万
|5.19
|
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|5.53 百万
|575.25 百万
|4.75
|
BK:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ
|8.74 百万
|495.72 百万
|4.09
|
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|3.37 百万
|464.50 百万
|3.84
|
APA:US
ｱﾊﾟｯﾁ
|9.13 百万
|409.77 百万
|3.38
|
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|10.43 百万
|408.04 百万
|3.37
企業概要
デービス・ニューヨーク・ベンチャー・ファンド（Davis New York Venture Fund）は米 国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が100億ドル超の大型株。長期的に株価が割安である、収益が増加している企業の銘 柄を購入するため、詳細なリサーチを実施する。
住所Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号1-800-279-0279
Webサイトwww.davisfunds.com